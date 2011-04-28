-HYUNDAİ'DEN YENİ YATIRIM SİNYALİ ADANA (A.A) - 28.04.2011 - Hyundai Yurtiçi Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Ümit Karaarslan, Hyundai'nin yeni ürünleriyle pazarda önemli bir yere sahip olmaya çalıştığını, üretim safhasında da yeni yatırımların gelebileceğini belirtti. Karaarslan, otomotiv sektöründe 2010 yılının son çeyreğindeki pazar potansiyelinin yansımasıyla 2011 yılına iyi bir giriş yaşandığını bildirdi. Hyundai olarak geçen yıl 50 bin civarında bir satış rakamını yakaladıklarını anlatan Karaarslan, bu yılki hedeflerinin 55 bin adet olduğunu söyledi. Karaarslan, Hyundai'nin 1967 yılında kurulan genç bir firma olduğunu, Türkiye pazarına ise 1990 yılında girdiğini, ancak, son 5-6 yıl içinde çok önemli gelişmeler yaşandığını belirtti. Bu gelişmelerin, Hyundai'nin hırsı, hızı, teknolojik yeniliklerinin göstergesi olduğunu anlatan Karaarslan, firmanın 2015 yılında dünyanın 3. büyük üreticisi olmaya hazırlandığını vurguladı. Karaarslan, bu anlamda Türkiye'deki fabrikalarının da hedefin yakalanmasında önemli payı bulunduğunu, yeni yatırımların da buna eklenebileceğini belirtti. Hyundai'nin Haziran ayında Çek Cumhuriyetinde yeni bir fabrikasının devreye gireceğini, burada ağırlıklı olarak SUV segmentindeki x35 üretileceğini ifade eden Karaarslan, şöyle devam etti: ''Aslında bu fabrika Türkiye'de de kurulabilirdi. Hyundai İzmit'teki fabrikamız, Kore'deki fabrikadan sonra ilk olarak yurtdışında kurulan fabrikadır. Yeni yatırımlar düşünülmüş, ancak, bir takım teşvik nedenleriyle Çek Cumhuriyetine kaptırılmış. Ben inanıyorum ki bakanlığın bir master planı çerçevesinde, hakikaten otomotiv sektörünü geliştirebilecek ölçüde bir takım önemli teşvikler, vergi sistemindeki yeniliklerle, Hyundai'nin yatırımları daha da artacaktır. Türkiye'de mantıklı bir vergi politikasıyla birlikte Hyundai daha da büyük ölçüde yatırım yapmaya hazırdır. Hem teknolojisini, hem ARGE'sini, satış ve satış sonrasındaki müşteri hizmetleriyle birlikte yatırımlarını arttıracaktır. Çek Cumhuriyeti'nde faaliyete geçecek tesiste x35 araçlarımız üretilecek ve Türkiye'de de satışa sunulacak. Bu fabrika Türkiye'de de olabilirdi.'' -VERGİ VE FAİZ ORANLARI SIKINTISI- Otomobilde ilk çeyrekteki yükselişin birikmiş siparişlerin olması ve geç sevkıyatlardan kaynakladığını anlatan Karaarslan, 2011 yılının toplam pazar tahminine bakıldığında son ekonomik gelişmelerle birlikte 2010 yılının satış adedine ulaşmayabileceğini savundu. Karaarslan, Türkiye'de diğer ülkelerin aksine ne benzin fiyatları ne de döviz kurlarının sektörü etkilediğini belirterek, ''Genelde tüketicinin gündeminde kredi faizleri yer alır. Benzin fiyatlarının kısa iniş çıkışları, döviz fiyatlarındaki değişiklikler tüketiciyi çok fazla ilgilendirmiyor. Satın alma kararlarını kredi faizleri etkiliyor. Merkez Bankası'nın son yaptığı zam karşılıklarında bankaların toplam kredi hacmini daraltacak bu şekilde maliyetlerinde de artış olacak. Çok doğalki faizlere yansıyacaktır. Mart ayında ortalamada 0,79 olan faizler, şimdi 0,86'lara çıktı. Bu miktar artacaktır. Bu seviyede giderse, 2011 yılının binek araç pazarında, toplam pazarda da geçen yılın altında kalacağını düşünüyorum.'' Karaarslan, bir master plan yapılarak, köklü çalışmalarla vergilerde, otomotiv altyapılarında iyileştirilmelerin yapılması gerektiğini belirtti.