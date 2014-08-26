Hyundai'den yeni modeline Türkçe isim

Dünya devi Hyundai, yeni lüks sedan modeline Aslan ismini verme kararı aldı. Hyundai Aslan bu yıl bitmeden piyasaya sürülecek

İlk kez geçtiğimiz Mayıs ayında Busan Otomotiv Fuarı'nda AG kod ismiyle görücüye çıkan Hyundai'nin lüks segmentteki yeni modelinin ismi belli oldu. Kore basınında yer alan haberlere göre şirket, sürpriz bir karara imza atarak otomobile Türkçe olarak 'Aslan' ismini verdi.

Hyundai, aslan ismiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yarattığımız otomobil özellikleri açısından tıpkı bir 'aslan' gibi. Soğukkanlı duruyor ama avcı özellikleri de var” dedi.

Aslan’ın 3 ve 3.3 litre motor hacmine sahip benzinli motora sahip olacağı açıklandı. Satış fiyatının ise Güney Kore’de 40-45 bin dolar civarında olması bekleniyor.

Aslan 2011 yılından sonra Hyundai’nin sıfırdan ürettiği ilk otomobil oldu. Daha önce 2011 yılında i40 tamamen yeni bir araç olarak piyasaya sunulmuştu.