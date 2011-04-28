-HYUNDAI'DEN YENİ ÇEVRECİ OTOMOBİL KOCAELİ (A.A) - 28.04.2011 - Hyundai, geleceğin elektrikli otomobillerine önderlik edeceği iddiası ile Blue2'yi üretti. Hyundai'den yapılan yazılı açıklamada, hidrojenle çalışan ve ''HND-6'' kod adıyla hazırlanan Blue2'nin adını hidrojen gazının sembolü H2 ve Hyundai'nin çevreci markası Blue Drive'dan aldığı belirtildi. Hyundai'nin Blue2 konseptiyle yakıt hücreli elektrikli araç pazarında liderliği hedeflediğine yer verilen açıklamada, otomobilin 90 Kilowatt'lık yakıt hücreli motoru sayesinde 1 litre benzinle 34,9 kilometre menzile ulaştığı bildirildi. ''Blue2spor ve lüks stili, akıcı tasarımı, yenilikçi ve çevreci özellikleri ile otomobilin geleceğinin sinyallerini veriyor'' denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Aerodinamik performansı artıran dizayna, düşük yuvarlanma direncine sahip lastik ve jantlara sahip Blue2, iç mekanda çevreci malzemelerin kullanıldığı yenilikçi bir kokpit sunuyor. Yaratıcı ve dinamik bir dizayna sahip Blue2Hyundai'nin yeni tasarım anlayışı 'Kesişen Çizgiler' ile farklı bir boyut kazanıyor. Göz alıcı Blue2'nin ön ve arkasındaki LED paneller görünümü farklılaştırıyor. Sürücünün konforu için otomatik açılır kapı teknolojisi ile donatılan otomobilde dikiz aynalarının yerine kamera sistemi kullanılıyor. Blue2'de yan kameralar ile birlikte mükemmel görüş açısı sağlayan tavan kamerası da yer alıyor. İç mekana damgasını vuran asimetrik tasarıma sahip ön konsol ve kapı döşemeleri ise otomobil ile sürücü arasında duygusal bir bağ kurarken geniş koltuklar konfor sunuyor.'' Hyundai'nin, Blue2'de şeffaf LED gösterge ve hafifletilmiş dayanıklı cam kullanarak gösterge tablosu ve ön konsolu tek bir gösterge panelinde topladığı bildirilen açıklama, şöyle devam etti: ''Sürücüsüne geleceği yaşatmayı hedefleyen Blue2, gelecek deneyimini otomobilin iç mekanındaki havada da sunuyor. Otomobil, havalandırma sistemindeki bir iyonizer sayesinde iç mekanın havasını sürekli temizliyor. Aynı zamanda antibakteriyel döşeme malzemesine sahip koltuklar, yaprak şeklindeki tasarımı ile de otomobilin çevreci karakterini destekliyor.''