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Ekonomi

Hyundai ve Kia satış tahminini yüzde 12.5 düşürdü

Otomotiv üreticileri Hyundai Motor Co. ve Kia Motors, 2008 yılına ilişkin ortak satış tahminlerini yüzde 12,5 düşürdü.

22 Aralık 2008 02:00

Güney Koreli otomotiv üreticileri Hyundai Motor Co. ve Kia Motors, 2008 yılına ilişkin ortak satış tahminlerini yüzde 12,5 düşürdü.

Hyundai ve Kia'dan yapılan açıklamada, şirketlerin, daha önce 4,8 milyon araç olan bu yılki satış tahminlerini 4,2 milyon araca çektiği bildirildi.

Şirketler, yöneticilere verilen primlerin de dondurulacağını kaydettiler.

Bu arada, Hyundai bu haftadan başlayarak çalışma saatlerini azaltacağını da duyurdu.

Öte yandan, ülkenin daha küçük otomobil üreticisi olan Ssangyong Motor Co. da ücretlerin zamanında ödenemeyeceğini belirtti.

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