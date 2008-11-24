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Ekonomi

Hyundai ‘Accent’ üretimini üç haftalığına durdurdu

Kocaeli'nin Alikahya beldesinde kurulu bulunan Hyundai Assan’da ‘Accent’ modelinin üretimine 3 hafta süreyle ara verildi.

24 Kasım 2008 02:00

Kocaeli'nin Alikahya beldesinde kurulu bulunan Hyundai Assan’da ‘Accent’ modelinin üretimine 3 hafta süreyle ara verildi.

Hyundai Assan'dan yapılan açıklamada, yurt dışı piyasalarda özellikle otomotiv sektöründe yaşanan talep daralmasının ihracata yönelik çalışan Hyundai Assan'ı da olumsuz etkilediği belirtildi.

Fabrikada ‘Accent’ ve ‘Matrix’ modelinin üretildiği iki bantta yaklaşık 1700 işçinin çalıştığı, sektörde yaşanan daralma sonucu ‘Accent’ modelinin üretimine bugünden itibaren 3 hafta süreyle ara verildiği ve bu bantta çalışan yaklaşık 600 işçinin, ücretlerinin yüzde 76'sı ödenerek izne çıkarıldığı ifade edildi.

Fabrikada ‘Accent’ modelinden saatte 12 adet üretilerek, büyük bölümü ihraç ediliyordu.

Türk otomotiv sektörünün yükselen değeri olarak gösterilen Hyundai Assan, 2007'de gerçekleştirdiği yaklaşık 766 milyon dolarlık ihracat karşılığında Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından ‘Altın Madalya’ ile ödüllendirilmişti.

Hyundai Assan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce hazırlanan '2007'nin ilk 1000 ihracatçısı' çalışmasında 16. sırada yer almıştı.

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