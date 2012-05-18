Hyundai 1.1 milyar liralık yatırımla, Türkiye’yi üretim üssü yapıyor

Koreli Hyundai, 15 Ağustos’ta Hürriyet’in manşetten verdiği ‘Mini otoda üs Türkiye’ haberini dün resmi olarak açıkladı. Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, İzmit’te üretim kapasitesinin 1.1 milyar liralık yatırımla 120 binden 200 bin adede çıkacağını belirterek, “2013 sonunda yeni i20’nin yanında A segmentinde yer alacak yeni küçük bir modelin daha üretimine başlayacağız” dedi.

Avrupa finansal krizlerle boğuşurken, Türkiye otomotiv devi Hyundai’nin yatırımını çekmeyi başardı. i20’den sonra i10’un yerine geçecek küçük model de İzmit’te üretilecek, Türkiye ‘küçük otomobil merkezi’ olacak. Avrupa’da büyümeyi öngören, bunu da Türkiye ve Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikalarındaki üretimle gerçekleştirmeyi planlayan Güney Koreli şirket, Türkiye’ye yapacağı 1.1 milyar TL’lik yatırımla İzmit fabrikasının kapasitesini 120 binden 200 bin adedin üstüne çıkaracak. Hyundai, İzmit fabrikasında 120 bin adedi i20, 80 bin adedi yeni i10 olmak üzere toplam 200 bin adet küçük araç üretip Avrupa’ya satacak. Şu an Hindistan’da üretilen i10 tamamen yenilenecek. 2013 sonunda İzmit’te üretimi başlayacak.



2 bin 389 yeni istihdam



15 Ağustos’ta Hürriyet Gazetesi’nin manşetten verdiği ‘Mini otoda üs Türkiye’ haberi 9 ay sonra resmi olarak açıklandı. Hyundai Assan’ın 2010 yılından beri ürettiği ve Avrupa’ya ihraç ettiği i20’nin yeni modelinin bantlardan iniş töreni ve gelecek dönem yatırımının açıklandığı toplantı, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın katılımı ile gerçekleşti. Düzenlenen törende konuşan Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Yıllık 70 bin adetlik ihracatla ülkemize 1 milyar dolardan fazla döviz girdisi sağlayacak yeni i20’nin yanında A segmentinde yer alacak yeni bir modelin daha üretimine başlayacağız” dedi.

Bu doğrultuda yapacakları yatırımın toplamda 607 milyon dolarlık bir büyüklüğe sahip olacağını belirten Kibar, “Yatırımın 382 milyon doları üretime, 121 milyon doları mevcut yan sanayiye, 104 milyon doları da 4 yeni yan sanayi firmasına yapılacak. Yani toplam yatırım 1 milyar 100 milyon liranın üzerine çıkacak ve 2 bin 389 kişiye istihdam sağlamış olacağız” diye konuştu.

Yeni yatırımla birlikte şimdi de Assan olarak Türkiye’ye yıllık 2 milyar dolarlık döviz girdisi sağlayacaklarına dikkat çeken Kibar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Üretimimizin yaklaşık yüzde 94’ü Avrupa Birliği ve serbest ticaret anlaşmamız olan ülkelere ihraç edilecek ve yıllık 2 milyar dolardan fazla döviz girdisi sağlayacak. Bu yatırımla yerlilik oranını da yüzde 67 seviyelerine getireceğiz. 18 ay içinde tamamlayacağımız yatırımla, 2013 yılın sonunda üretime başlayacağımız fabrikamızda üretilecek ürünler A ve B segmenti yeni nesil ürünler olacak. Bu segmentlerde Türkiye pazarında lider duruma geçmeyi hedefliyoruz.”



İzmitli yeni i20 30 bin 690 liraya yola çıktı



Hyundai’nin Avrupa Ar&Ge Merkezi Rüsselsheim’da Avrupalı müşteriler için özel olarak tasarlanan yeni i20’nin bütün testleri ve üretimi Türkiye’de gerçekleştirildiğini anlatan Hyunda Türkiye Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ümit Karaaslan is şu bilgileri verdi:

“Araçta 1.2 litre ve 1.4 litre benzinli ve 1.4 litrelik dizel motor seçenekleri görev yapacak. Tüm motorlar bir önceki jenarasyon i20’den baz alınırken 1.2 litrelik benzinli motorda kullanılan D-CVVT (çift değişken zamanlamalı subap) teknolojisi ile gücü 78 beygirden 85 beygire çıkarıldı. 1.4 litrelik benzinli motor 100 beygir, 1.4 litrelik dizel motor ise 90 beygir güç üretiyor. Yeni i20, Jump, Sense, Tune ve Elite olmak üzere dört farklı donanım seçeneğine sahip. Aracın fiyatları 30 bin 690 lira ile 45 bin 280 lira arasında değişiyor.”



4 milyar dolarlık ihracat katkısı



Hyundai Assan CEO’su Won-Shin Chang, Hyunda Motor Company’nin denizaşırı ülkelerdeki ilk üretim tesisi olarak İzmit’deki fabrikanın Hyundai’nin global ağında büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türkiye markamızın Avrupa’ya açılan kapısı. Bu yıl, fabrikamızın Türkiye’de üretime başlamasının 15’inci yılını kutluyoruz. İlk günden bu yana 700 bin adetten fazla araç üretimi gerçekleştirdik. İstihdam yaratmanın yanı sıra kardeş ülkemiz Türkiye’nin ekonomisine de yaklaşık 4 milyar dolar seviyesindeki ihracat girdisiyle büyük destek sağladık. 2010 yılında üretimine başladığımız i20 modelimiz, yenilenen yüzüyle m ayıs ayı itibariyle fabrikamızın bantlarından inmeye başladı. Biz Hyundai Assan olarak şu an i20 modelimizin yüzde 80’den fazla bir bölümünü ağırlıkla Avrupa’ya ihraç ediyoruz ve gelecekte de i20 bizim en önemli modelimiz olarak üretilmeye ve ihraç edilmeye devam edecek. Biz Hyundai olarak her zaman Türkiye’ye güvendik ve bu güzel ülkeye katkıda bulunmak adına elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Türkiye ve Avrupa’da gösterilen yoğun talep sayesinde de Türkiye’de yatırımlarımıza devam edeceğiz.”



Çağlayan: Sizin gibi babayiğitten Allah razı olsun



Ekonomi Bakanı, Hyundai’nin yapacağı 1.1 milyar TL’lik yatırım için “Sizlerden Allah razı olsun. İşte burası, babayiğitlerin yatırım yapmış olduğu er meydanı” yorumunu yaparak, Türkiye ile Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) ise bir iki ay içinde imzalanacağı müjdesini verdi. Yeni i20 için düzenlenen törende konuşan Çağlayan, Türkiye’nin ihracat başarısı, üretim ve yatırım kabiliyetinin artmasında otomotiv sektörünün çok ciddi payı bulunduğunu belirterek, “Ancak, tüm uyarılarımıza rağmen, otomotiv sektörümüz maalesef geçen yıl dış ticaret açığı vermiştir. Artık diyoruz ki otomotiv sektörü dış ticaret açığı veren değil, dış ticareti fazlası veren bir sektör haline gelmelidir” dedi.



Başka bir anlayışa geçmeli



Bunun için üretim yapısı, teşvik sistemi, ihracat anlayışı ve üretim biçim ve modellerini değiştirmeye karar verdiklerini dile getiren Çağlayan, diğer yandan Türkiye’nin, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi yerli otomobil markası gerçekleştirecek babayiğitlerini aradığını söyledi. Bu çerçevede Hyundai Assan ve Türkiye’ye yatırım yapan otomotiv firmalarını yürekten kutladığını dile getiren Çağlayan, ancak Türkiye’nin başka bir anlayışa geçmek zorunda olduğunun altını çizdi.