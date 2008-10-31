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Ekonomi

Hypo’nun 15 milyar Euro’luk yardım isteği onaylandı

Almanya'nın en büyük ikinci kredi sağlayıcısı Hypo Real Estate'in, Alman hükümetinin mali sektör kurtarma planından istediği 15 milyar Euro kabul edildi.

31 Ekim 2008 02:00

Almanya'nın en büyük ikinci kredi sağlayıcısı Hypo Real Estate'in, Alman hükümetinin mali sektör kurtarma planından istediği 15 milyar Euro (18,7 milyar dolar) kabul edildi.

Hypo Real Estate'den yapılan açıklamada, ülkenin mali sektör kurtarma planından istenilen miktarın kabul edildiği belirtildi.

Krediyle, şirketin kısa dönem borçlanma aktiviteleri, ileride daha fazla yardım alana kadar garanti altına alınmış olacak.

Hypo Real Estate, geçen çarşamba günü daha geniş bir kurtarma planı için başvuruda bulunmuştu. Şirket, bu plan çerçevesinde ayrıca sermaye enjeksiyonu da talep edebileceğini belirtmişti.

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