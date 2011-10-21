-Hypo Tirol: 1 - Fenerbahçe Grundig: 3 ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Voleybolda, Avrupa Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Grundig, (E) Grubu'ndaki ilk maçında, Avusturya'nın Hypo Tirol takımını deplasmanda 3-1 yendi. Avusturya'nın Innsbruck kentinde yapılan ve Çek Cumhuriyeti'nden Milan Labasta ile Slovenya'dan Marko Seifried hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmayı Türk ekibi, 22-25, 15-25, 25-21 ve 16-25'lik setlerle kazandı. Fenerbahçe Grundig, gruptaki ikinci maçında İtalya'nın Lube Banca Marche takımını konuk edecek. 26 Ekim Çarşamba günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.