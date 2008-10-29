Hypo, borçları için Alman hükümetinden yardım istedi

Almanya'nın en büyük ikinci kredi sağlayıcısı Hypo Real Estate, Alman hükümetinin mali sektör kurtarma planından 15 milyar Euro (18,7 milyar dolar) istedi.



Hypo Real Estate, hükümetin 500 milyar Euro’luk (625 milyar dolar) kurtarma planından yararlanmak için başvuruda bulunan ikinci kuruluş oldu.



BayernLB Bankası da geçen hafta kurtarma planından 5,4 milyar Euro (6,7 milyar dolar) istemişti.



Hypo Real Estate'den yapılan açıklamada, yeni mali sektör kurtarma fonuyla şirketin kısa dönem likidite ihtiyaçlarının karşılanacağı ifade edildi.



Ayrıca, şirketin, sermaye önlemleri için de bir başka başvuruda bulunacağını açıkladı.



Hypo Real Estate borçları için Ekim başlarında 50 milyar Euro’luk (62,4 milyar dolar) bir yardımı kabul etmişti.

