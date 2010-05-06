'Hydro7' Türkiye'yi temsil edecek

T24-

Öğrencilerin Hydro7 ismini verdikleri araç, hidrojen yakıt pili sistemiyle çalışıyor. Bu sistem yakıt olarak hidrojen kullanıyor ve yüksek basınçlı yakıt tüpünde saklanan hidrojeni havadaki oksijen ile birleştirerek, elektrik enerjisi oluşturuyor. Bu işlem sonucunda dışarı atık olarak yalnızca su buharı çıkıyor. Almanya’da yapılacak Shell Eco Marathon yarışının amacı ise en az yakıt harcayarak belirli bir mesafeyi kat etmek. Alışıla gelmiş yarışma biçimlerinin aksine bu yarışmada sürat önemli değil.(habertürk)