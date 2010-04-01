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Ekonomi

Hyatt Regency artık Doğuş Holding'in

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Hyatt Regency Otel'ini Doğuş Holding'e sattı.

01 Nisan 2010 03:00

T24- Doğuş Holding'e bağlı Göktrans Turizm ve Ticaret AŞ.'ye 208 milyon TL'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden mülkiyetindeki 5 yıldızlı Hyatt Regency Oteli'nin satışı gerçekleştirildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda otelin satışı için bugün yapılan ihaleye tek teklifi, arazinin 21 yıllık kullanım hakkına sahip olan Göktrans Turizm ve Ticaret A.Ş. verdi.
Şişli Harbiye Mahallesi'nde yer alan 14 bin 793 metrekare arazi ve üzerinde bulunan 360 odalı otele şirket muhammen bedeli olan 207 milyon TL teklif verdi.


Encümen Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Adem Baştürk, şirket temsilcilerine artırım yapıp yapamayacaklarını sorması üzerine, şirket yetkilileri otelin fiyatının 5 ayda 57 milyon TL arttığını belirterek sadece 500 bin TL artırabileceklerini söyledi.
Baştürk'ün “500 bin TL daha arttırın, satalım” teklifi üzerine, şirket yetkilileri fiyatı 208 milyon TL'ye çıkardılar. Bunun üzerine Baştürk, “hayırlı olsun” diyerek ihaleyi sonuçlandırdı. İhaleyi alan şirketin KDV ödemeyeceği öğrenildi.


İhaleyi Doğuş Holding Turizm Grubu Başkanı Doğan Günay da takip etti.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi satış için ilk ihaleye geçtiğimiz kasım ayında çıkmış, o zaman 150 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılan otel ve arazi ihalesine de Göktrans Turizm ve Ticaret A.Ş. tek teklifi vermişti. Şirket, ilk ihalede 150 milyon 500 bin TL teklif vermesine karşın, başka katılım olmadığı ve fiyat artırılmadığı için değeri düşük bulunarak ihale iptal edilmişti.

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