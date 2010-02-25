Huzuru kaçırmaya gerek yok

T24 - Avrupa Komisyonu’nun yargı kurumlarının güçlendirilmesiyle ilgili toplantısında soruları yanıtlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AKP hakkında soruşturma aşamasına henüz geçilmediğini ancak faaliyetlerinin yakından incelendiğini şu sözlerle anlattı:



“İnceleme ile soruşturmayı ayrı değerlendirmek gerekir. İnceleme demek, takdir edebilmeyi sağlayabilmek demektir. Soruşturmaya geçildiğinde tahkikat derinleştirilir. Bunu basın mensupları yanlış anlıyor. Biz inceleme aşamasındayız. Bu yanlış yorumlarla Türkiye’yi, toplumu, rahatsız etmeye gerek yok. Türkiye’nin huzurunu kaçırmaya gerek yok.”



Partilerle ilgili incelemeler sırasında, delilleri genellikle Adalet Bakanlığı aracılığıyla topladıklarını kaydeden Yalçınkaya, “Bunlar gizli incelemeler. İçeriğini açıklamamız mümkün değil. Şimdi tabii burada biraz da basının ve köşe yazarlarının hataları oluyor. Tahminler her zaman doğru olamaz” dedi.





Etki altında kalmayız



“Yargıtay Başsavcılığı bağımsız ve tarafsız bir kurumdur. Hiçbir kesimin etkisinde kalmaz” diyen Yalçınkaya, AKP hakkındaki incelemenin soruşturmaya dönüşüp dönüşmediği konusunda, “İnceleme ile soruşturmayı ayrı tutmak lazım. İnceleme safhası şu: Her parti için yapılan inceleme vardır. Basın mensuplarının yazdıkları ayrıntılı biçimde incelenir. Köşe yazarlarının yorumları da incelenir. Onları da ihbar kabul ediyoruz” diye konuştu.



Basında yazılanların ihbar kabul edildiğini yineleyerek, “Basın özgürlüğünü de bu noktada çok önemsiyoruz” diyen Yalçınkaya, 18 partinin tümünün AKP'ye şu anda yapılan inceleme gibi incelenip incelenmediği sorusuna, “Yok, öyle diyemeyiz” yanıtını verdi. Yalçınkaya, bu ifadesinin yanlış anlaşılabileceğini belirterek, “Partiler hakkında sürekli inceleme sürer. Siyasi Partiler Sicil Bürosu olarak hepsini inceliyoruz. Bağımsız ve tarafsız incelemenin anlamı o değil mi?” dedi.

Yalçınkaya, AKP’nin mevcut durumunun sorulması üzerine, “Soruşturmaya geçmedik, inceleme safhasındayız. İddiaların, ihbarların doğru olup olmadığını değerlendiriyoruz. Ciddi bulursak soruşturma safhasına geçiyoruz. Böyle bir açıklama da hiç yapmadık” diye konuştu.



Yalçınkaya, “Bu konular doğru bilinmeli. Türkiye’nin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Basın da dikkat etsin” dedi.





Milletvekilleri için yazışma



Yalçınkaya’nın, “Artık sıra bizde, biz fişliyoruz” diyen AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ile “AKP iktidarına karşı çıkanların kanını tahlile yollamak gerekir” diyen AKP Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş’un konuşmaları ile ilgili ses kayıtlarını, sicil dosyasına konulmak üzere istediği öğrenildi. Yalçınkaya, bu konuda, “Ayrı bir inceleme diyemeyiz. İnceleme ile soruşturmayı ayrı değerlendirmek lazım” diye konuştu.

