Huzurevindeki işkence iddiaları Meclis gündeminde

CHP Antalya Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Devrim KÖK, Antalya Konyaaltı'ndaki Huzurevi'nde yaşlılara kötü muamele edildiği, hastaların tedavilerinin yaptırılmadığı, emekli maaşlarının ve kendi adlarına yatırılan paraların dahi verilmediği iddiaları üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na soru önergesi sundu.

Kök'ün önergesindeki sorular şöyle:

1- Antalya'da bulunan kamu ve özel huzurevi sayısı kaçtır? Bakanlık olarak inceleme ve kontroller hangi aralıklarla yapılmaktadır?

2 - Adı geçen kurumda bakanlığınız tarafından periyodik kontroller yapılmakta mıdır? Yapılıyor ise hangi tarihlerde, hangi birimler tarafından yapılmış, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmiş midir?

3 - Yaşlıların ölüme terk edildiği, hastaların farelerle, böceklerle birlikte yaşadığı, bankaya götürülmediği, maaşlarının ve paralarının verilmediği iddiaları ile ilgili olarak bugüne kadar bakanlığınıza gelen herhangi bir başvuru ve şikayet var mıdır?

4 - 4 Mevsim Bakımevi'nde kalanlardan bugüne kadar hayatını kaybeden var mıdır? Var ise bu ölümlerle ilgili bakanlığınız tarafından herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır?