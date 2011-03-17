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HUZUREVİNDE KORKUTAN YANGIN ANKARA (A.A)

17 Mart 2011 10:05

-HUZUREVİNDE KORKUTAN YANGIN ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan bir huzurevinin kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.  Alınan bilgiye göre, Melikşah köyündeki SHÇEK Süleyman Demirel Huzurevi Sürekli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kazan dairesinde sabaha karşı yangın çıktı. Binadan dumanların yükselmesi üzerine, huzurevinde bulunan yaklaşık 235 yaşlı tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, 2 yaşlının meydana gelen panik nedeniyle hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yangının söndürülmesinin ardından sağlık ekipleri şikayeti olan yaşlıları sağlık kontrolünden geçirdi. Huzurevi Müdürü Uğur Özgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazan dairesinde çıkan yangın nedeniyle binada bir duman yoğunluğu oluştuğunu, ancak hemen müdahale edilerek merkezde kalan yaşlıların tahliye edildiğini söyledi. Yangın esnasında binada bulunan yaşlıların paniğe kapıldığını ve iki yaşlının bu panik esnasında hafif şekilde yaralandığını belirten Özgün, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade etti. Özgün, yangının çıkış nedeninin itfaiyenin yaptığı çalışmanın ardından ortaya çıkacağını kaydetti.

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