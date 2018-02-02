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Huzurevinde ikinci intihar

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Gülsüm K

02 Şubat 2018 18:25

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Menteşe ilçesinde Gülsüm K. (87), kaldığı huzurevinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi. Aynı huzurevinde 3 ay önce Beyza B.\'nin odasının balkonundan atlayarak intihar ettiği, bunun üzerine balkonların ağ ile kapatıldığı belirtildi.
Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi 14\'üncü Sokak\'taki huzurevinde kalan 2 çocuk annesi Gülsüm K., balkonları ağ ile kapalı huzurevinde, ikinci kattaki odasının penceresinden atladı. Beton zemine düşen Gülsüm K., olay yerinde öldü. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Gülsüm K.\'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
Aynı huzurevinde 3 ay önce Beyza B.\'nin (80) odasının balkonundan atlayarak intihar ettiği, bunun üzerine balkonların ağ ile kapatıldığı öğrenildi.

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