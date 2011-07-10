-HUZUREVİNDE ÇIKAN YANGINDA 16 KİŞİ ÖLDÜ KİEV (A.A) - 10.07.2011 - Ukrayna'da bir huzurevinde çıkan yangın 16 kişinin ölümüne yol açtı. Sivil Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rivne ilindeki Bile köyünde sabaha karşı, ahşap ve tuğladan inşa edilmiş tek katlı binada çıkan yangında, karbonmonoksitten zehirlenmiş 11 kişinin kurtarıldığı, kurtarılanların üçünün sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi. Açıklamada, yangının ihmalden çıkmış olduğunun düşünüldüğü, ancak kesin nedenin henüz bilinmediği belirtildi. Huzurevinde yangının başlaması sırasında, 2 personelin de dahil olduğu toplam 25 kişinin bulunduğu kaydedildi.