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Dünya

HUZUREVİ YANGININDA 18 ÖLÜ JOHANNESBURG (A.A)

03 Ağustos 2010 03:07

-HUZUREVİ YANGININDA 18 ÖLÜ JOHANNESBURG (A.A) - 03.08.2010 -  Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kenti yakınlarındaki bir huzur evinde çıkan yangında, 18 kişinin öldüğü bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada, pazar gününü pazartesi gününe bağlayan gece çıkan yangında, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, alevlerin binayı sardığı, personelin yaşlıları kurtarmak için seferber olduğu ve 84 yaşlının kurtarıldığı kaydedildi. Binanın enkazından 17 ceset çıkarıldığı, yaşlı bir kadının ise götürüldüğü kilisede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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