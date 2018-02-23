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Huzurevi sakinlerinden Afrin'deki güvenlik güçlerine dua

KAYSERİ, (DHA)- Kayseri'de, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde kalanlar, Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçleri için dua etti

23 Şubat 2018 15:27

KAYSERİ, (DHA)- Kayseri\'de, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi\'nde kalanlar, Suriye\'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan güvenlik güçleri için dua etti.
Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’nde, eller terörle mücadele eden kahraman güvenlik güçleri için semaya açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan asker ve polisler için dua edildi. Yavuzlar Camii Müezzini Hayrettin Can da Kuran-ı Kerim okudu. Kuran Kursları Müdürü Abdurrahman Ulucan da dua yaptırdı.
Yaşlıların dualarına milletimizin ihtiyacının olduğunu söyleyen Ulucan, “Peygamberlik makamından sonra gelen şehitlerimize rahmet okuyor, Mehmetçiğimiz ve devletimiz için dua ediyoruz” dedi.

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