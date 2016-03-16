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Huzurevi inşaatında göçük; 4 işçi yaralandı

Enkaz altında kalan işçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı

16 Mart 2016 16:24

Kırşehir'de bir huzurevinin inşaatında meydana gelen göçük enkaz altında kalan 4 işçi AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan işçiler  Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Vatan'da yer alan habere göre, Kırşehir’de Bağbaşı Mahallesi’ndeki huzurevi inşaat şantiyesinde saat 13.00 sırasında göçük meydana geldi. Hazır beton dökümü sırasında oluşan göçükte ilk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye vesağlık ekipleri gönderildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla Mehmet Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Muammer Baş ve Mehmet Baş isimli işçiler, göçük altından çıkartılarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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