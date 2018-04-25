T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Hüznün Çiçeği' açtı 

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesinde 'hüznün çiçeği' olarak bilinen, nesli koruma altındaki ters laleler, rengarenk görüntüler oluşturdu

25 Nisan 2018 12:55

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Gevaş ilçesinde \'hüznün çiçeği\' olarak bilinen, nesli koruma altındaki ters laleler, rengarenk görüntüler oluşturdu. 15 günlük ömürleriyle Doğu Anadolu\'da uzun geçen kış mevsiminin bittiğini müjdeleyen ters lalelerin bulunduğu alanlar, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu.
Van, Hakkari ve Şırnak\'ta yetişen, bölgede ağlayan gelin olarak da adlandırılan ters laleler, karların erimesiyle çiçek amçaya başladı. Baharın gelişini müjdeleyen, 15 günlük ömre sahip ters laleler, Gevaş ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Aydınocak Mahallesi\'nde mezarlık içerisinde doğa ile bütünleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Yoğun ilgi gören ters laleler, özellikle fotoğraf meraklılarına doyumsuz bir manzara sunuyor. Van ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, gördükleri manzara karşısında büyülendiklerini belirtirken, bu güzelliği herkesin görmesini istediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan AŞANVAN DHA VAN GevaşDoğu AnadoluVan HakkariBaharınGevaşMahallesiYoğunVanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24