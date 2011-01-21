-HU'YA KONGREDE SERT ELEŞTİRİLER WASHINGTON (A.A) - 21.01.2011 - ABD'deki temaslarını sürdüren Çin Devlet Başkanı Hu Cintao, Washington ziyaretinin son gününde, aralarında ABD Senatosu Demokrat Çoğunluk Lideri Harry Reid ve Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'in de bulunduğu bazı önde gelen Kongre üyeleriyle bir araya geldi. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Hu, ülkesinin özellikle para birimi, fikri mülkiyetin korunması gibi ekonomik ve ticari politikaları ile insan hakları uygulamaları konusunda Kongre'de sert eleştirilerle karşılaştı. Temsilciler Meclisi Başkanı Boehner, milletvekillerinin, Hu ile görüşmelerinde ''Çin'de insan hakları ihlalleriyle ilgili haberlerden duydukları güçlü kaygıları dile getirdiklerini'' söyledi. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Ileana Ros-Lehtinen de Obama'ya gönderdiği, ''Çin'in insan hakları ihlalleri, para birimini manipülasyonu ve saldırgan askeri hareketleri''ne dair ''ciddi kaygılarını'' içeren mektubunun bir kopyasını Hu'ya verdiğini belirtti. Dış İlişkiler Komitesinin üyelerinden, Demokrat Parti milletvekili Howard Berman da Hu ile görüşmelerinde insan haklarıyla ilgili anlaşmazlıkları ''çok güçlü biçimde gündeme getirdiklerini'' kaydetti. Senato Çoğunluk Lideri Harry Reid de görüşmede ticaret konularını, Çin'in para birimi politikalarını ve ABD'de daha fazla Çin yatırımına duyulan ihtiyacı masaya yatırdığını anlatarak, ''Anlaşmazlıklarımız olsa da ilişkilerimizi, küresel ekonomik ve güvenlik konularını ele almamıza imkan verecek şekilde güçlendirmek istiyoruz'' dedi. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat John Kerry de geçen yılın ABD-Çin ilişkileri açısından zorlu geçtiğine işaret ederek, ''küresel konular üzerinde birlikte çalışarak ulaşılan ortak kazanımlara rağmen, bugün Kongre'deki birçok kişi, ABD ve Çin'in çarpışma rotasında olduğuna inanıyor'' ifadesini kullandı. ABD Kongre üyelerinin, görüşmelerinde Hu'ya, Kuzey Kore'ye karşı daha sert tavır izlemesi çağrısında bulunduklarını söyledikleri de belirtildi. Çin Devlet Başkanı Hu, Washington'daki temaslarını tamamlamasının ardından, ABD ziyaretinin ikinci durağı olan Chicago'ya giderek, Belediye Başkanı Richard Daley'nin ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.