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Dünya

Hutu milisleri Kongo'da 90 can aldı

Hutu milislerin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir köye düzenledikleri saldırıda 90 dolayında kişiyi öldürdükleri bildirildi.

14 Mayıs 2009 03:00

Hutu milislerin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir köye düzenledikleri saldırıda 90 dolayında kişiyi öldürdükleri bildirildi.

BM Yardım Koordinasyon Bürosu sözcüsü Nestor Yombo, Ruanda Demokratik Kurtuluş Güçleri militanlarının, başkent Kinşasa'nın 1500 kilometre kuzeydoğusundaki Ekingi köyüne geçen hafta sonunda düzenledikleri saldırıda ölenlerin siviller olduğunu söyledi.

Hutu milislerin bir kısmının, 1994'de Ruanda'da Tutsilere karşı soykırım işlemekle suçlanan Hutu gruplarından geldiği belirtiliyor. (AA)

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