'Hutbe' tartışmaları sonrası LGBTİ+ bireylerin hayatı nasıl değişti?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen hafta verdiği Koronavirüs hutbesinde virüsün asıl sebebi olarak eşcinselleri, HIV’le yaşayanları ve zinayı işaret etti. Ancak Diyanet’in bu söylemi, ciddi bir itiraz ve muhalefetle karşılaştı. Peki bu açıklamalar LGBTİ+’ların ve HIV’le yaşayanların hayatlarını nasıl etkiledi? Diyanet AKP döneminde nasıl değişti? Türkiye’de LGBTİ+ hakları mücadelesi nereden nereye geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBTİ+ hakları konusunda değişti mi?

Kısa Dalga Podcast'te Beril Eski, Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamalarını Kaos GL'den avukat Hayriye Kara, gazeteci-yazar Yıldırım Türker, Londra Üniversitesi’nden Ahmet Erdi Öztürk, Sinan Dirlik ve kuir performans sanatçısı Madır Öktiş'e sordu.