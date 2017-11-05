Husumetlisini köy meydanında tüfekle yaraladı

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun Taşköprü İlçesi\'ne bağlı Hamzaoğlu Köyü\'nde oturan M.D., arasında husumet bulunan K.Ö.\'yü av tüfeği ile ateş ederek yaraladı.

Olay, gece köy meydanında meydana geldi. Aralarında bilinmeyen nedenle husumet bulunan M.D. ve K.Ö., köy meydanında karşılaştı. İki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda M.D., yanında bulunan tüfekle K.Ö.\'ye ateş etti. Ağır yaralanan K.Ö., çağrılan ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

