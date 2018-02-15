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Husumetlisini bacaklarından vurdu, 'Hak etti vurdum' dedi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da sokakta yürürken, Ramazan Yurttaş'ı (29) bacaklarından vurarak yaralayan Yakup Ö

15 Şubat 2018 16:29

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da sokakta yürürken, Ramazan Yurttaş\'ı (29) bacaklarından vurarak yaralayan Yakup Ö. (23) ve Bekir D.(22), yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Yakup Ö., gazetecilerin \"Neden vurdun?\" sorusuna, \'\'Hak etti vurdum\'\' yanıtını verdi.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Esatzade Sokak\'ta meydana geldi. Yakup Ö. ve Bekir D., otomobille yanına yaklaştıkları aralarında husumet bulunan Ramazan Yurttaş\'ın bacaklarına tabancayla ateş edip, kaçtı. Yaralanan Yurttaş, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yakup Ö. ve Bekir D.\'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Her iki şüphelinin de Yurttaş\'ın birer bacağına ateş ettiği tespit edildi.
Şüphelilerden Yakup Ö., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, \"Aslanım diyenlere eyvallahımız yok bizim\" dedi. Gazetecilerin \'\'Neden vurdun?\'\' sorusuna ise \"Hak etti vurdum\" yanıtını verdi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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