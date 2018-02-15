Husumetlisini ayağından vurdu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un İlkadım ilçesinde Şeref A., husumetli olduğu Hüseyin Şenol\'u çıkan kavgada tabancayla bacağından vurup, yaraladı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İlkadım ilçesi Ağabali Parkı\'nda meydana geldi. Parkta arkadaşlarıyla oturan Hüseyin Şenol\'un yanına husumetli olduğu iddia edilen Şeref A. geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Şeref A., üzerindeki tabancayı çekip, Hüseyin Şenol\'u ayağından vurdu. Yaralanan Hüseyin Şenol, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan Şeref A.\'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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