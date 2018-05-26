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Husumetlisine kurşun yağdırdı (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aralarında husumet bulunan kişi tarafından kurşun yağmuruna tutulan Sercan Koç, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

26 Mayıs 2018 00:52

YAŞAMINI YİTİRDİ
Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde aralarında husumet bulunan kişi tarafından kurşun yağmuruna tutulan Sercan Koç, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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YAŞAMINI YİTİRDİ Kocaeli GebzeSercan KoçGebze Fatih Devlet Hastanesi
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