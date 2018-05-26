Husumetlisine kurşun yağdırdı (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde aralarında husumet bulunan kişi tarafından kurşun yağmuruna tutulan Sercan Koç, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.