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Husumetli olan iki kişinin tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre daha önceden aralarında husumet olan iki kişi yolda karşılaşıp tartışmaya başladı

06 Mayıs 2018 04:03

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre daha önceden aralarında husumet olan iki kişi yolda karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya  dönüşmesi üzerine Rıdvan Çakır (33), Abdullah Kurt\'un tabancasından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Katil zanlısı Kurt, olaydan kısa süre sonra emniyete giderek teslim oldu.
İddiaya göre, Rıdvan Çakır daha önce husumetli olduğu Abdullah Kurt ile İnegöl Belediyesi yeni binası inşaatı önünde karşılaştı. Aralarında tartışma çıkan şahıslar, bir anda kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Abdullah Kurt, belindeki tabancayla Rıdvan Çakır’a ateş etti. Kafasına ve karın bölgesine kurşun isabet eden Rıdvan Çakır, kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Çakır, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.
Evli ve bir çocuk babası olan Rıdvan Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Abdullah Kurt, kısa süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

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