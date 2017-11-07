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Husumetli iki ailenin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı

07 Kasım 2017 20:00

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Olay, Beşpınar Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Parkı\'nda meydana geldi. Kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri parkta karşılaştı. Burada aileler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, Halil Ç. üzerinde bulunan bıçakla, Davut Akkaya (52), eşi Azize Akkaya (46) ve oğlu İbrahim Akkaya\'yı (25) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayıp, kaçtı.
Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan ambulanslarla Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olay yerinden kaçan şüpheli Halil Ç.\'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri ve polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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