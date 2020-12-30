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Husumetli aileler arasındaki tartışma çıktı, AKP ilçe binası uzun namlulu silahla tarandı

Saldırı sonrası polis ekiplerince 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı

30 Aralık 2020 20:30

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Silahlı kavga sonrası AKP ilçe binası uzun namlulu silahla tarandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Sokakta silahların sıkılmasıyla M.K., H.K., A.G. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan aileler arasında gerginlik devam ederken, kavgaya karışan taraflardan biri, AKP ilçe binasına pompalı tüfekle saldırdı.

Saldırı sonrası polis ekiplerince 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)

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