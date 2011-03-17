-HUSUMET YENİ DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 20 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor. İbrahim Tatlıses ile Abdullah Uçmak arasındaki husumet, 1998 yılına kadar gidiyor. Gözaltına alındıktan sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Uçmak ve diğer 19 kişinin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alındığı öğrenildi. Bu arada, İbrahim Tatlıses ile Abdullah Uçmak arasındaki husumet, 1998 yılına kadar gidiyor. Yapımcı Hasan Bora'ya ait Beşiktaş Levent'teki Bora Prodüksiyon 23 Ocak 1998'de kurşunlanmış, olay sırasında orada bulunan Abdullah Uçmak da yaralanmıştı. Bu olaya ilişkin, İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Selçuk Tatlı ile kardeşi Hüseyin Tatlı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi yargılanmıştı. Olaydan bir hafta sonra 31 Ocak 1998'de Ayazağa Yolu üzerindeki Ayazağa Ticaret Merkezi'nde, Tatlıses Radyo'nun faaliyet gösterdiği Tatlıses Şirketler Grubu'na girilerek, içeriye rastgele ateş açılmıştı. Abdullah Uçmak, 19 Mayıs 1998'de İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu 34 TP 849 plakalı otomobile ateş açılması olayını azmettirdiği iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılmış, bu ceza para cezasına çevrilerek ertelenmişti. Bu olayların ardından Hasan Bora, 5 Ocak 1999'da silahlı saldırıya uğramış, bu olayla ilgili olarak gözaltına alınan Tatlıses daha sonra serbest bırakılmıştı. Abdullah Uçmak, 2000 yılında uğradığı silahlı saldırıda yaralanmış, olayın İbrahim Tatlıses tarafından organize edildiğini öne sürmüştü. Uçmak, 2003 yılında da çıkar amaçlı suç örgütü kurarak İbrahim Tatlıses'ten tehditle para istediği iddiasıyla yargılanmıştı. Ayrıca 14 Aralık 2003'te TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa bağlantı yolunda çalıntı bir otomobilde yakalanan 4 kişiyle birlikte 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 3 şarjör, 1 tabanca ve 1 kar maskesi bulunmuş, Abdullah Uçmak'ın, bu kişileri Tatlıses'e saldırı düzenlemeleri için azmettirdiği öne sürülmüştü.