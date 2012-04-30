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Ekonomi

Hüsnü Özyeğin IKEA ile ortak oluyor

Başlangıçta IKEA müşterilerine hizmet verecek bankaya Özyeğin yüzde 50 ortak olacak

30 Nisan 2012 17:33

Rusya'da banka kurarak finans sektörüne geri dönen Hüsnü Özyeğin ikinci bankasını mobilya devi IKEA ile kuruyor.

İsveç merkezli mobilya devi IKEA, FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin'le Rusya'da yeni bir banka ortaklığı konusunda anlaştı.

Başlangıçta IKEA müşterilerine hizmet verecek bankaya Özyeğin yüzde 50 ortak olacak.

Özyeğin'in Rusya'daki bankası Credit Europe Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Rusya'daki yeni yatırım Lüksemburg'da 2006'dan bu yana faaliyette bulunan IKANO Bank aracılığı ile gerçekleşecek.

Habere göre, Resmi kayıt işlemleri başlayan yeni bankanın 2013'te aktif hale gelmesi planlanıyor. Kurulacak banka ilk başta IKEA ve IKANO'nun kurumsal müşterilerine hizmet verecek. Bu çerçevede IKEA mağazalarında ve Mega Alışveriş Merkezleri'nde sunulan tüketici finansman hizmetlerinden IKEA Family kredi kartı, IKEA tüketici kredisi ve Mega Bonuslu kredi kartı, Credit Europe Bank tarafından verilmeye devam edecek.

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