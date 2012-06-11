Hüsnü Mübarek'in kalbi iki defa durdu!

"Arap Baharı" sonrasında Mısır'da 30 yıllık iktidarını kaybeden devrik lider Hüsnü Mübarek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kalbi iki kez duran Mübarek elektro şok kullanılarak hayata döndürüldü. Mübarek gıda almayı da reddediyor.

Mısır'da halk ayaklanması sonrasında 2011 Şubat ayında iktidardan uzaklaştırılan devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarak'in kalbi iki kez durdu. Mısırlı doktorlar, 84 yaşındaki Mübarek'in elektro şokla hayata döndürüldüğünü açıkladı.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan Hüsnü Mübarek, cezaevine konulduktan sonra sağlık durumu daha da kötüye gitti. Geçtiğimiz hafta sağlık durumu daha da kötüye giden 84 yaşındaki Mübarek'in bazen bilincini yitirdiği belirtildi. Doktorları devrik liderin gıda almayı reddettiğini de belirtti.

Mısır'da 1981 yılında suikaste kurban giden Enver Sedat'ın yerine cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Hüsnü Mübarek, ülkesini tam 30 yıl demir yumrukla yönetti.

İktidarı döneminde içerde muhalefete büyük baskı uygulayan Mübarek, Batı yanlısı ve İsrail karşıtı olmayan politika izledi.

Müebbet hapis cezası aldı

"Arap Baharı"nın etkisiyle 2011 Şubat ayında halk tarafından iktidardan uzaklaştırılan Hüsnü Mübarek, 10 ay süren yargılamanın ardından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz hafta sonu Tahrir meydanından toplanan yüzbinlerce kişi, Mübarek'i gıyabında yargılayarak idama mahkum etmişti.