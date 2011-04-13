-HÜSNÜ MÜBAREK YOĞUN BAKIMDA KAHİRE (A.A) - 12.04.2011 - Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Devlet televizyonu, Mübarek'in (82) sorgulama sırasında geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından kaldırıldığı Şarm El Şeyh'teki hastanede yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Mübarek'in, hakkındaki soruşturmayla ilgili güney Sina savcısı tarafından sorgulanırken kalp krizi geçirince, 11 Şubat'ta halk ayaklanması sonucu devrilmesinden bu yana ikamet ettiği Şarm El Şeyh'te (güney Sina'nın idari merkezi) hastaneye kaldırıldığı haber verilmişti. Mısırlı güvenlik kaynakları, Mübarek'in bugün mahkeme celbini almasının hemen ardından Şarm El Şeyh'teki uluslararası hastaneye kaldırıldığını bildirmişti. Hüsnü Mübarek'e bugün mahkemeden celp geldiğini resmi El Ahram gazetesi haber vermişti. Gazete, İçişleri Bakanlığına dayanarak, Mübarek'e, protestocuların öldürülmesi ve kamu fonlarını zimmete geçirmek suçlamasıyla ilgili ifade vermesi için savcılıktan yazı gönderildiğini kaydetmişti. Son yıllarda da sağlık sorunları yaşayan Mübarek, Mart 2010'da Almanya'da safra kesesi ameliyatı olmuştu. Mübarek, 30 yıl süren iktidarının ardından kitlesel gösteriler üzerine istifa etmesinden kısa süre önce halka hitaben yaptığı konuşmada Mısır'da ölme sözü vermişti. -OĞULLARI DA SORGULANIYOR- Öte yandan, Mübarek'in iki oğlunun da güney Sina savcıları tarafından sorgulanmaya başladığı bildirildi. Bir adli kaynak, Ala ve Cemal Mübarek'in zimmet suçuyla ilgili güney Sina savcıları tarafından sorgulandığını kaydetti. Cemal Mübarek'in eski iktidar partisinde üst düzey görevi bulunuyordu. Hüsnü Mübarek, banka hesaplarının ayrıntılarının, hakkındaki suçlamaları çürüteceğini söylemişti.