Hüsnü Mübarek idamla yargılanıyor

T24 - Mısır'da yolsuzluk ve geçtiğimiz Şubat ayındaki devrim sırasında yaşanan ölümler nedeniyle yargılanan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek hakim karşısına çıktı. Duruşmayı sağlık sorunları nedeniyle sedyeden takip eden devrik lider hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme salonunun dışında Mübarek yanlılarıyla karşıtları çatıştı.Mısır'daki ayaklanma sonrası ordunun iktidarı devralmasının ardından Şarm el Şeyh'e kaçan Mübarek, 11 Şubat'taki devrimden bu yana ilk kez bugünkü duruşmada kamuoyunun karşısına çıktı.





Mısır devlet televizyonundan canlı yayınlanan davanın ilk duruşması başkent Kahire'deki Polis Akademisi'nde yapıldı. 83 yaşındaki Mübarek, tedavi gördüğü Şarm el Şeyh'ten ambulans uçakla Kahire'ye getirildikten sonra helikopterle mahkeme salonuna geldi.



Yaklaşık 30 yıl boyunca ülkesini demir yumrukla yöneten Mübarek, oğulları Alaa ve Cemal'le birlikte mahkemede demir parmaklıklardan oluşan bir kafesin ardından ifade verdi.











DURUŞMAYI SEDYEDEN DİNLEDİ



Duruşmaya sedyede getirilen Mübarek ve beraberindekilere beyaz renkli sanık elbisesi giydirildiği görüldü. Sanıklardan Mısır eski İçişleri Bakanı Habib El Adli'nin ise daha önce almış olduğu hapis cezası nedeniyle mahkemeye lacivert bir mahkum elbisesiyle çıktığı belirtildi.



Duruşmayı sedyeden takip eden Hüsnü Mübarek'in yargılandığı polis akademisi ve çevresinde 3 binin üzerinde polis ve askerin görev yaptığı, bölgeye on kadar tankın da güvenlik amacıyla konuşlandırıldığı bildirildi.



Duruşmaya, 18 gün süren ve Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan isyanda yakınları ölenlerin de aralarında bulunduğu 600 kişi katıldı.





İDDİALARI REDDETTİ



Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada Hakim Ahmed Rıfat, salondakilere sessiz olmamaları halinde 24 saatliğine gözaltına alınacakları uyarısında bulundu.



Başsavcı, Mübarek ve oğulları hakkında iddianameyi okudu. İddianamenin okunmasının ardından hakim, Mübarek'e "Bunlara ne diyeceksiniz" diye sordu. Mübarek, yattığı yerden oğlunun uzattığı mikrofon aracılığı ile bu ithamların hiç birisini kabul etmediğini söyledi. Hüsnü Mübarek'in ardından, oğulları Ala ve Cemal de suçlamaları reddettiklerini belirtti.



El Adli'nin avukatları ise iktidarı devralan askeri konseyin başındaki General Muhammed Hüsseyin Tantavi'nin tanık olarak çağrılmasını talep etti.





SALONUN İÇİNDE GERGİNLİK DIŞINDA ÇATIŞMA



Davaya müdahil olarak katılan ve göstericileri savunan insan hakları avukatları ilk olarak kendilerine yeterince temsil hakkı verilmediği ardından da mahkemeye sunulan belgelerle ilgili itirazlarını ve taleplerini dile getirdi. Gergin anların yaşandığı süreçte Yargıç Ahmed Rifat, avukatlardan sakin olmalarını ve yerlerine oturmalarını istedi.



Avukatlardan birinin Mübarek'in 2004 yılında öldüğü ve yerine ona benzeyen bir kişinin getirildiğini iddia etmesi dikkat çekti.



Duruşmanın yapıldığı binanın dışında toplanan muhalifler ise Mübarek aleyhine sloganlar atıp, devrik liderin idamını isteyen dövizler taşırken, Mübarek yanlıları da eski cumhurbaşkanına destek verdi. Mübarek yanlılarıyla karşıtlarının birbirine taş attığı görülürken, güvenlik güçleri iki grubu ayırmaya çalıştı.





MÜBAREKLER'İN MAHKEMESİ 15 AĞUSTOS'A ERTELENDİ



Tarihi davanın yaklaşık 4 saat süren ilk duruşması TSİ 15.00 sularında sona erdi.



Mahkeme, sanık avukatlarının talebi üzerine, eski İçişleri Bakanı El Adli ile Mübarek ve oğullarının davalarının, birleşik bir dava olmasına rağmen ayrı duruşmalarda görüleceğini açıkladı.



Hüsnü Mübarek ve oğullarıyla ilgili ikinci duruşmanın 15 Ağustos'ta görülmesine karar veren mahkeme, El Adli ile ilgili duruşmaya ise yarın, ilk duruşmanın yapıldığı Polis Akademisi salonunda devam edileceğini duyurdu.



Hakim, devrimin ardından Şarm el Şeyh'teki bir hastanede tedavi gören Mübarek'in dava boyunca Kahire'deki bir hastanede kalacağını açıkladı.





İDAM EDİLEBİLİRLER



Mübarek'le birlikte eski İçişleri Bakanı El Adli ve 6 üst düzey polis yetkilisi, Mısır'da 18 gün süren ayaklanma sırasında protestoculara karşı öldürücü derecede güç kullanılması talimatı vermekten suçlu bulunurlarsa, idam cezası alabilirler.



Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan gösterilerde 850 kadar protestocu ölmüştü.



Sanıklardan milyarder işadamı Hüseyin Salim ise gıyabında yargılanıyor. Mübarek'in yakın dostu olan Salim, İnterpol tarafından İspanya'da yakalanmıştı. Savcılar Salim’in, hükümetten şirketleri için aldığı araziler karşılığında Mübarek ve oğullarına Şarm el Şeyh’te bir “saray” ve dört villa, 5 milyon dolardan fazla para verdiğini ileri sürüyor.





ŞAHSEN YARGILANAN İLK LİDER



Mübarek, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'yu etkisi altına alan Arap Baharı'nda hakim karşısına çıkan ilk lider. İsyan rüzgarında devrilen ilk lider olan Tunus eski Devlet Başkanı Zeynel Abidin bin Ali gıyabında yargılanmıştı.





