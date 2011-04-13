Hüsnü Mübarek gözaltına alındı

T24 - Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in hakkındaki yolsuzluk suçlamaları çerçevesinde gözaltına alındığı bildirildi. Mübarek iddialarla ilgili sorgulanırken fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı.



Mübarek sorguda kalp krizi geçirdi





AP haber ajansı, Mübarek'in oğullarının gözaltına alındığı açıklamasından birkaç saat sonra, başsavcının eski Cumhurbaşkanı'nın da gözaltına alındığını duyurduğunu yazıyor.

Savcılıktan yapılan ve sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaygınlaştırılan açıklamada gözaltının 15 gün süreceği belirtiliyor.



Reuters haber ajansı, Mübarek'in gözaltına alındığı haberinin Mısır'ın devlet kanalından da duyurulduğunu aktarıyor.



İki oğul da gözaltında

Eski Mısır devlet başkanı Hüsnü Mübarek'in oğulları Cemal ve Ala haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Cemal ve Ala Mübarek için 15 gün gözaltı süresi verildiği bildirildi. Hüsnü Mübarek'in de dahil olduğu soruşturma yolsuzluk ve ülke genelinde düzenlenen gösterilere şiddetle müdahale edilmesini kapsıyor.

Mısır'daki bir BBC muhabiri, eylemcilerin Mübarek'in yargı karşısına çıkmamak için askeri rejimle bir anlaşma yapmasından endişe ettiklerini aktarıyor. Mübarek'in Almanya'da tedavi görmesi için doktorları tarafından askeri konseye yapılan başvurunun da reddedildiği bildirildi. Halk ayaklanması ile 11 Şubat'ta Mısır cumhurbaşkanlığı görevini bırakan Hüsnü Mübarek'in, o tarihten bu yana tatil beldesi Şarm el Şeyh'te yaşıyor.

82 yaşındaki eski cumhurbaşkanının çok sayıda sağlık sorunu olduğu ve kısa süre önce safra kesesi ameliyatı olduğu biliniyor.



Göstericiler ordu ile karşı karşıya

Protestocular Cuma günü yeniden Kahire'deki Tahrir Meydanı'nı doldurarak Mübarek ve ailesinin yolsuzluk suçundan yargılanmasını talep etmişlerdi. Ancak gösteri Mübarek'in çekilmesinden bu yana ülkeyi yöneten ordu ile göstericileri karşı karşıya getirdi. Meydanı boşaltmak isteyen askerlerin müdahalesinde en az bir kişi öldü. Yaralıların çoğunun vurulduğu anlaşılsa da ordu gerçek mermi kullanmadığını savundu.

Gösterideki sloganlardan, protestocuların ordunun reform konusunda yavaş davranmasına da öfkeli olduğu anlaşıldı. Mübarek ise Cumartesi günü El Arabiya televizyonuna verdiği mülakatta "kendisini ve ailesini hedef alan karalama kampanyasından büyük üzüntü duyduğunu" dile getirdi. Mübarek yabancı ülkelerde büyük bir serveti olduğu iddialarını reddetti.

Eski cumhurbaşkanının servetinin boyutu konusunda tahminler 1 ile 70 milyar dolar arasında değişiyor.





