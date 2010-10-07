-HÜSNÜ MÜBAREK 402 MAHKUMU AFFETTİ KAHİRE (A.A) - 07.10.2010 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in, Arap-İsrail savaşının 37'nci yıl dönümünde 402 mahkumu affettiği bildirildi. Mısır'da yayımlanan ''Rosa El Yusuf'' gazetesinin haberine göre, durumu uygun bulunan 402 tutuklu, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in talimatı ile Tora Hapishanesi'nde düzenlenen törenle serbest bırakıldı. Mısır'ın liderliğindeki birleşik Arap ordularının İsrail'e saldırdığı tarih olan 6 Ekim 1973'ün yıl dönümleri Mısır'da ''milli bayram'' olarak kutlanılıyor ve askeri törenler düzenleniyor.