T24 LogoT24 Logo
Dünya

HÜSNÜ MÜBAREK 402 MAHKUMU AFFETTİ  KAHİRE (A.A)

07 Ekim 2010 10:11

-HÜSNÜ MÜBAREK 402 MAHKUMU AFFETTİ  KAHİRE (A.A) - 07.10.2010 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in, Arap-İsrail savaşının 37'nci yıl dönümünde 402 mahkumu affettiği bildirildi.   Mısır'da yayımlanan ''Rosa El Yusuf'' gazetesinin haberine göre, durumu uygun bulunan 402 tutuklu, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in talimatı ile Tora Hapishanesi'nde düzenlenen törenle serbest bırakıldı.  Mısır'ın liderliğindeki birleşik Arap ordularının İsrail'e saldırdığı tarih olan 6 Ekim 1973'ün yıl dönümleri Mısır'da ''milli bayram'' olarak kutlanılıyor ve askeri törenler düzenleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24