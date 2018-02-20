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Hüsnü Mahalli: Pazarlık henüz bitmedi; Şam hükümeti PYD'den elindeki ağır silahları isteyecektir

"Denklemin içinde Batı, yani Avrupa yok"

20 Şubat 2018 10:21

Suriye ordusuna bağlı ‘Halk Güçleri’nin Afrin’e gireceğine ilişkin Suriye devlet televizyonunda çıkan haberleri değerlendiren bölge uzmanı, yazar Hüsnü Mahalli, Ankara’dan gelen ciddi mesajlar üzerine Suriye ordusunun Afrin’e girişi konusundaki ısrarını artırdığını söyledi. “Suriye ordusu gelsin” diyen PYD’nin “biz de Suriye’nin parçasıyız” imajı yaratmak istediğini belirten Mahalli, Şam ile PYD arasında nihai anlaşmanın sağlanıp sağlanmadığına ilişkinse temkinli olduğunu belirtti. “Şam hükümeti PYD’den elindeki ağır silahları isteyecektir veya bu örgüte ‘benimle birlikte hareket et’ diyecektir” diye konuşan Mahalli’ye göre net tabloyu anlamak için biraz daha beklemek gerekiyor.

"Denklemde Batı yok"

TSK ile Suriye ordusu arasında bir sıcak temas beklemek gerçekçi değil. “Eğer Şam hükümeti böyle bir karar veriyorsa Moskova da devrede demektir” diyen Mahalli’ye göre bundan sonraki süreçte Rusya’nın dengeleyici rolünü ne kadar sağlıklı oynayabileceği ve Türkiye’nin El Nusra ile ilişkileri belirleyici olacak. TSK’nın İdlib’deki gözlem noktalarına ilerlerken El Nusra bölgelerinden geçtiğini hatırlatan Mahalli, Rusya ve Suriye’nin El Nusra’yı “terörist” olarak gördüğünü de vurgulayarak taraflar arasındaki çelişkide Ankara’nın nasıl adım atacağının önem kazandığını belirtti. “Afrin gibi küçük bir alana nazaran İdlib’in daha ciddi bir mesele olduğu” görüşünü paylaşan Suriye uzmanı Mahalli, sürecin İdlib üzerinden şekilleneceğini savundu. Hüsnü Mahalli, Türkiye ve bölge açısından esas tehdit unsurunun kim olduğu yönündeki sorumuza ise “Asıl risk Fırat’ın doğusunda 13 üsse sahip ABD’dir” şeklinde yanıt verdi. Suriye ordusunun hamlesiyle meydana gelebilecek yeni çatışma ve gerginliklere ilişkin Batı’nın nasıl pozisyon alabileceğini sorduğumuz Mahalli, “Denklemin içinde Batı, yani Avrupa yok. Belirleyici olan Rusya’dır ve dolayısıyla İran’dır” yanıtını verdi.

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