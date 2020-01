"Hüsnü Mahalli, felç olma riski ile karşı karşıya"

CHP Medya Komisyonu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, tutuklu gazeteci Hüsnü Mahalli’nin felç olma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yarkadaş, TBMM’de düzenlenen basın toplantısında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde çeşitli değerlendirmeler yaptı. Yarkadaş, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nden bahsedebilmek artık absürt bir durum haline geldi. O yüzden bugünü (Çalışamayan ve Tutuklanan Gazeteciler Günü) olarak kutlamayı daha doğru buluyoruz’’ dedi. Kelepçelenmiş bir kalem posteriyle toplantıya katılan CHP’li vekiller, 2016 Medya Raporu’nu da meslektaşlarına dağıttı.

‘Gazeteciler tahliye edilsin’

CHP Medya Komisyonu Üyesi Atilla Sertel, Mustafa Balbay, Utku Çakırözer, Eren Erdem ve Yakup Akkaya’nın birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Yarkadaş, “150 gazetecinin demir parmaklıklar arkasında tutulduğu bir ülkede, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlamak absürt olurdu’’ dedi. Yarkadaş, cezaevindeki tüm gazetecilerin bir an önce tahliye edilmesini istedi.

‘Hepsini anlatsak saatler sürer’

AKP iktidarının basın özgürlüğünü yok ettiğini belirten Yarkadaş, cezaevindeki gazetecilerin birçok hak ihlaliyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi. Yarkadaş, “Gazetecilerin yaşadığı hak ihlallerini tek tek sıralamaya kalkarsak, bu toplanın en az 4 – 5 saat sürmesi gerekir. Ancak; birkaç örnek vermeden geçemeyeceğim’’ diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Hüsnü Mahalli felç olabilir’

‘’Gazeteci arkadaşımız Hüsnü Mahalli de tutuklanan gazetecilerden biri. Şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi görüyor. Hüsnü Mahalli’nin bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor. Çünkü kendisi hastane - cezaevi koşullarında olduğu için yürüyemiyor. Kendisi hastanede bir koğuşta tutuluyor. Doktorları Mahalli’nin her gün en az iki saat kesintisiz yürümesi gerektiğini söylüyor. Yürüyemediği takdirde felç olma ihtimali ile karşı karşıya… Bu yüzden Hüsnü Mahalli’nin iddianamesinin bir an önce hazırlanması ve tahliye edilmesini talep ediyoruz.’’

‘17 gündür gözaltındalar’

Gözaltında tam 17 gündür tutulan altı gazetecinin durumunu da dile getiren Yarkadaş, şöyle konuştu:

‘’Keza; şu anda DİHABER Şefi Ömer Çelik, DİHABER Muhabiri Metin Yoksu, Diken Yazarı Tunca Öğreten, Birgün Çalışanı Mahir Kanaat ve ETHA Yazı İşleri Müdürü Derya Okatan da ismini saydığım meslektaşlarımızla birlikte tam 17 gündür keyfi bir biçimde gözaltında tutuluyor. Bu gazeteci arkadaşlarımız hakkında gözaltı kararı veren savcı, gazeteciler gözaltındayken yıllık izne çıktı. Yıllık iznini kullandı. Gazeteciler bu sırada keyfi bir biçimde gözaltında tutulmaya devam etti. Yine Yolculuk Gazetesi Sahibi Eray Sargın da birkaç gün önce gözaltına alındı.’’

‘Gazetecilik suç değildir’

CHP’li Yarkadaş, gazetecilerin mesailerini en çok adliye koridorlarında harcadığını da belirterek sözlerine şöyle devam etti:

‘’Gazeteciler sabah işlerine gitmek, yazı işleri toplantısına katılmak yerine en başta karakola sonra adliyeye eğer oradan kurtulamazlarsa cezaevine gidiyorlar. AKP, gazeteciliği adeta bir suç haline dönüştürüyor. Buradan bir kez daha söylüyoruz; gazetecilik suç değildir!’’

‘Gazetecilerin zehirleneceği’ iddiası

Sosyal medyada bir süredir yer alan “Cezaevindeki gazeteciler zehirlenerek öldürülecek’’ iddiasına ilişkin kaygılarını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’la paylaştığını da belirten Yarkadaş, Bozdağ’la yaptığı görüşmeyi de basın mensuplarına anlattı. Yarkadaş şöyle konuştu:

“Buradan gazetecilerimizin aileleriyle bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Bir süredir bazı sosyal medya hesaplarında cezaevindeki bazı gazetecilerin zehirlenerek öldürüleceğine ilişkin spekülasyonlar yapılıyordu.

Dün bu iddiaları Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’a hem yazılı, hem de sözlü olarak ilettim. Bakan Bozdağ, başta cezaevindeki gazeteciler olmak üzere, hiçbir tutuklunun can güvenliğine ilişkin bir sorun yaşanmadığını ve yaşanmayacağını söyledi. Sosyal medyada dile getirilen iddialara da itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Ben de Sayın Bozdağ’ın bu sözüne itibar ederek, özellikle gazetecilerin ailelerine seslenmek istiyorum. Biz CHP olarak, cezaevinde hak ihlaline uğrayan herkesin durumunu yakından takip ediyoruz.’’

PMD’ye hediye ettiler

CHP Milletvekilleri açıklamanın ardından Parlamento Muhabirleri Derneği’nin TBMM’deki ofisini de ziyaret etti. CHP’li vekiller kelepçelenmiş kalem posterini Dernek Başkanı Göksel Bozkurt’a hediye etti. Vekiller, “Umarız birgün bu posteri müzeye kaldırırız’’ temennisinde bulundu. ​