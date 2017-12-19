Husilerin Riyad'a fırlattığı füze havada imha edildi

Suudi Arabistan Yemenli isyancıların Kral Salman'ın resmi ikametgahı olan Yamamah Sarayı'nı hedeflediğini açıkladığı bir balistik füzenin Riyad üzerinde imha edildiğini duyurdu. Suudi Arabistan olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Yemen'de süren iç savaşta Suudi Arabistan liderliğinde Husilere karşı savaşan koalisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada Arabiya televizyonunda yayımlandı.

Bir Husi sözcüsü de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Riyad'ı hedefleyen bir balistik füze fırlattıklarını söyledi.

Füze saldırısı İran ve Suudi Arabistan arasında bölgede devam eden güç mücadelesini tekrar gündeme getirdi.

Yemen'de 2015 yılından beri Şii Husi milisleri Sünni Devlet Başkanı Abdurrabbu Mansur el Hadi’ye bağlı birliklere karşı savaşıyor. Suudi Arabistan, İran’ı Husi milislerine askerî destek sağlamakla suçluyor. Tahran ise bu suçlamayı reddediyor. Sünni yönetime destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise 2015 yılının Mart ayından bu yana ülkede Husi hedeflerine hava saldırıları düzenliyor.

Kasım ayında da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'a Yemen’den balistik füze fırlatılmasıyla Suudi Arabistan ve İran arasında gerilim tırmanmıştı.

Reuters/AFP

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