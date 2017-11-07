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Dünya

Husiler'den Suudi Arabistan'a: Silahlarımızın hedefi olacaksınız

Cumartesi günü Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füzeler atılmıştı

07 Kasım 2017 19:41

Suudi Arabistan’ın, topraklarından balistik füze atıldığını söylediği ve sınırları geçici olarak kapattığı Yemen’deki Husiler'den açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) önem arz eden tüm havalimanı, liman, sınır ve bölgeler silahlarımızın doğrudan hedefi olacaktır ki bu bizim meşru hakkımızdır.”

Suudi Arabistan Körfez İşleri Bakanı Tamer el Sabhan, Hizbullah'ın hareketleri sebebiyle Lübnan'ı savaş ilan eden ülke olarak göreceklerini belirtmişti.

Sputnik'in  AFP'den aktardığı haberine göre, Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna geçen cumartesi günü (4 Kasım 2017) atılan balistik füzeler, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

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