Husiler Yemen'de meclisi feshetti

Yemen'de başkent Sana'yı ele geçiren İran destekli Şii Husiler, devlet başkanlığı sarayında bir bildirge yayınlayarak meclisi feshetti, yerine geçici ulusal konsey ilan etti.

Parlamentoyu fesheden Husiler, ayrıca devlet başkanlığı makamına ülkeyi yönetecek 5 kişilik bir heyet belirlenecek. Heyet de yeni başkanı belirleyecek.



Al Jazeera'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler, Husiler tarafından yapılan bu açıklamayı tanımadığını ve bildirgenin tek taraflı olduğunu ilan etti.

Husiler bildirgeyi yayınlamadan önce, başkent Sana’da devlet başkanlığı sarayına çıkan tüm yolları kapattı.



Husiler taraftarlarına, sokaklara çıkarak kutlama yapmaları çağrısında bulundu.



Yemen’in başkenti başta olmak üzere birçok kentte idareyi elinde tutan Şii Husiler, Pazar günü Yemen’deki tüm siyasi gruplara, ülkedeki yönetim boşluğunu doldurmak için 3 gün süre vermişti.



Grup Pazartesi günü yaptığı açıklamada ise, ortak bir karara varılmaması durumunda, kendilerine bağlı devrim konseylerini geçiş dönemini düzenlemesi için görevlendireceğini bildirmişti.