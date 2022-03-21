Husiler Suudi tesislerini vurdu, petrol fiyatları fırladı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 109,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.07 itibariyle 111,05 dolardan işlem görürken, değer kazancı yüzde 3 seviyesinde.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırıların yol açtığı arz endişeleri etkili oldu.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki dün yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği 9 İHA ile bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurmuştu.