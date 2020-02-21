Husiler: Suudi milli petrol şirketi Aramco'yu vurduk

Yemen'deki iç savaşta İran tarafından desteklenen ve Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği koalisyona karşı savaşan Husiler, Yanbu şehrindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Husilerin sözcüsü Yahya Sarya yaptığı açıklamada, "Yanbu şehrindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco ve önemli hedefleri vurduk" ifadelerini kullandı. Açıklamada, saldırıların 12 insansız hava aracı ve 4 füzeyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon Sözcüsü Turki Al-Maliki, Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına daha önce gerçekleştirilen saldırıların engellendiğini bildirmişti.

Geçen eylül ayında Husilerin Aramco tesislerine düzenlediği saldırılar sonrası dünyadaki petrolün yaklaşık yüzde 5’ini sağlayan Khurais ve Abkaik sahalarında petrol üretimine ara verilmişti. Saldırılar sonası petrol fiyatları yüzde 20 artmıştı.

(İHA)