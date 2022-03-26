Husiler, F1 Suudi Arabistan Grand Prix'nin yapılacağı pistin yakınındaki petrol tesisini vurdu

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Formula 1 'grand prix'sinin yapılacağı pistin yakınlarındaki Aramco'ya ait petrol tesislerini vurdu. Saldırının ardından tesislerde yangın çıktı.

Suudi devlet haber ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen'de Husiler karşısında hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu'nun Sözcüsü Turki el-Maliki, yangının kontrol altına alındığını ve saldırıda can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Husiler, saldırıyı üstlenerek tesislerin bir füzeyle vurulduğunu bildirdi.

Formula 1 organizatörleri, pistin yaklaşık 16 kilometre uzağında meydana gelen saldırıya rağmen Suudi Arabistan Grand Prix'nin gerçekleşeceğini açıkladı. Yöneticilerle F1 pilotları dün akşam yerel saatle sabah 2.30'a kadar devam eden 4 saatlik bir toplantı düzenledi.

Toplantıda bazı isimlerin endişelerini dile getirdiği belirtilse de F1'in başındaki Stefano Domenicali'nin "her şeyin iyi olduğuna dair garanti verdiği" belirtildi.

Takım patronlarının yarışın yapılmasına oy birliğiyle destek verdiği belirtildi. Cidde'de cumartesi günü son antrenman turu ve sıralama turları yapılacak. Pazar günü ise F1 sezonunun ikinci yarışı için 5 kırmızı ışık sönecek.