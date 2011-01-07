Hüseynisevda: Hizbullah'la yaşamayı öğrenin!

T24- Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun operasyon sonucu ölmesinin ardından açılan Hüseynisevda adlı internet sitesinde, Mehmet Emin Çelik imzalı bir yazı yayımlandı. Yazıda "Hizbullah mensupları da bu ülkenin çocukları, herkes Hizbullah'ı kabul etmeli" yazdı.



İnternet sitesinin anketine göre tahliyelerin ’Avrupa İnsan Hakları standartlarına uymak ve seçim yatırımı olarak algılandığı’ ortaya çıktı.

İstanbul Beykoz’da 17 Ocak 2000 tarihinde düzenlenen operasyonda öldürülen Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu adına internette açılan, ’Hüseynisevda’ adlı sitesinde, ’Tutuklu tahliyeleri sizce ne anlama geliyor’ başlığını taşıyan ankette, 3 günde 537 kişi oy kullandı. Ankete katılanların yüzde 16.2’si tahliyeleri ’genel af için ön hazırlık’, yüzde 5.95’i ’Yargıtay’ın daha rahat çalışması’, yüzde 20.25 ’genel affın kaçınılmaz olduğu’, yüzde 29.2’si ’Avrupa insan hakları standartlarına uymak’ ve yüzde 28.4’ü ’seçim yatırımı’ olarak değerlendirdi.



"Herkes, Hizbullah ile yaşamayı örğnmelidir"





Yine aynı sitede, Mehmet Emin Çelik imzası ile yayımlanan yazıda, yasal düzenlemeden yararlanan Hizbullah sanıklarının tahliyesine laik çevrelerin karşı çıktığı görüşü savunularak "Herkes Hizbullah ile yaşamayı örğnmelidir" denildi.

Polis baskınlarının ve tutuklamaların Hizbullah"ı bitirmeye yetmediğining örüldüğü kaydedilen yazıda, "Toplum içinde derin nüfuzu olan Hizbullahi harekete hakkının verilmesi zamanı gelmiştir. Hizbullah cemaati, doğduğu topraklarda geniş halk kitlesinden aldığı destekle varlığını sürdürmektedir. Bu süreçten sonra herkes, bu ülkenin bir gerçeği olan Hizbullah’ı kabul etmeli, Hizbullah ile yaşamayı öğrenmelidir. Hizbullah mensuplarının bu halkın çocukları olduğu, uzaydan gelmedikleri gerçeği kabul edilmeli ve saygı duyulmalıdır" ifdesine yer verildi.