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Spor

Hüseyin ve Yattara idmanda yok

Turkcell Süper Lig'de dün Gaziantepspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Fortis Türkiye Kupası'nda 29 Ekim Çarşamba günü yine aynı rakibiyle deplasmanda yapacağı maç

27 Ekim 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'de dün Gaziantepspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Fortis Türkiye Kupası'nda 29 Ekim Çarşamba günü yine aynı rakibiyle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana hafif sakatlıkları bulunan kaptan Hüseyin ve Yattara katılmadı. Bu futbolcuların Gaziantepspor maçında takımdaki yerlerini alabilecekleri açıklandı.

Dünkü Gaziantepspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular hafif bir koşu yaparken, diğer oyuncular şut çalışması gerçekleştirdiler. İdmanı tamamlanmak üzereyken futbolcuların isteği üzerine yarı sahada çift kale maç yapıldı.


TRABZON DIŞINDA 5 GÜN


Trabzonspor, Gaziantepspor ile yapacağı maç için yarın sabah uçak ile Gaziantep'e gidecek. Bordo-mavililer, çarşamba günü yapacağı maçın ardından perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşması için İstanbul'a gidecek.

Hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek Karadeniz ekibi, 1 Kasım Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçın ardından Trabzon'a dönecek. Böylece bordo-mavililer, 5 gün Trabzon'da bulunmayacak.


ÇUVALCIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Kulüp menajeri Caner Çuvalcıoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıl zorlu bir lig mücadelesinin yaşandığını belirterek, ''Her takım birbirinden puan alabilecek güçte. Bunun için puan kayıpları yaşanabilir. Biz en az puan kaybı ile ligi tamamlamak istiyoruz'' dedi.

Artık çarşamba günü Gaziantepspor ile yapacakları kupa maçını düşündüklerini ifade eden Çuvalcıoğlu, ''Gaziantepspor'u yenerek yeniden bir çıkışa geçmeyi hedefliyoruz. Bu yönde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz'' diye konuştu.

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