Hüseyin Üzmez'in avukatı vekillikten istifa etti!

T24 - Eski Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez'in küçük yaştaki kıza cinsel istismar suçundan yargılandığı davada tahliye edilmesinin ardından avukatı Bayram Sabah, vekilliğinden istifa etti.



Sabah'ın Lüleburgaz Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi vasıtasıyla Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına gönderdiği sanık vekilliğinden istifa dilekçesinde şunlar kaydedildi:



''Hukuk Fakültesi okurken bir dava adamı olarak hayranlıkla kitaplarını ve hayatını okuduğum müvekkil Hüseyin Üzmez'in dava sürecinde yaşadığım ve şahit olduğum hadiseler ilkelerim doğrultusunda ve gördüğüm lüzum üzerine bu davadan istifa etmem gerektiği hususunda bende kuvvetli kanaat oluşturduğundan sanık müvekkil Hüseyin Üzmez'in vekilliğinden istifa ediyorum.''





