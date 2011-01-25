Hüseyin Üzmez'in aklı yerindeymiş

T24 - İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Bursa'da 14 yaşındaki B.Ç. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından usulden bozulan 78 yaşındaki Hüseyin Üzmez'in olay günü akli dengesinin yerinde olduğuna ilişkin rapor verdi.



Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 26 Nisan 2008 tarihinde 14 yaşında olan B.Ç.'ye, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yakalandıktan sonra tutuklanan ardından serbest bırakılan, şikayet üzerine yeniden cezaevine konulanan Hüseyin Üzmez hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Mahkeme, Üzmez'e 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ceza, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi tarafından usulden bozulunca Hüseyin Üzmez tekrar hakim karşısına çıkarıldı.



Cezaevinde kendi kendine konuşup, dengesiz hareketler yaptığı için psikolojik tedavi görmesi için İstanbul Metris R Tipi Cezaevi'ne sevk edilen Hüseyin Üzmez, yargılandığı mahkeme tarafından 13 Ocak 2011 tarihinde olay tarihinde ruh sağlığının belirlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.



Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki doktorlar, muayene ettikleri Hüseyin Üzmez için olay tarihinde ruh sağlığının yerinde olduğuna ilişkin oybirliği ile karar verdi. Rapor, Bursa 4'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Üzmez, hakkındaki davaya 9 Mart'ta devam edilecek.





