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HÜSEYİN ÜZMEZ'İN AKIL SAĞLIĞI GÖZLEM ALTINDA BURSA (A.A)

30 Eylül 2010 16:58

-HÜSEYİN ÜZMEZ'İN AKIL SAĞLIĞI GÖZLEM ALTINDA BURSA (A.A) - 30.09.2010 - Bursa'daki yerel mahkemenin, ''Cinsel istismar ve küçük yaştaki çocuğun ruh sağlığını bozma'' ve ''Hürriyeti tahdit'' suçlarından hakkında verdiği kararın Yargıtay 5. Ceza Dairesince usulden bozulmasının ardından yazar Hüseyin Üzmez'in yeniden yargılanmasına başlandı. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti, avukatı Emir Ali Kav'ın talebi üzerine Hüseyin Üzmez'in, suç işlediği sırada ve halen akıl hastası olup olmadığına ilişkin gözlem altına alınmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk durumunun devamını da karara bağladı.

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